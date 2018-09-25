Минфин вновь отказался проводить аукцион по размещению ОФЗ

Минфин России отказался проводить аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минфин России информирует о непроведении 26 сентября 2018 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия дальнейшей стабилизации ситуации на долговом рынке», — заявили в министерстве.

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Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что Минфин с большой вероятностью больше не будет выходить на рынок внешних заимствований в 2018 году.

Он подчеркнул, что технически ведомство готово вернуться на долларовый рынок, если конъюнктура на нем будет благоприятствовать.