Госдума одобрила закон о конфискации средств коррупционеров в ПФР

Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором чтении законопроект, предлагающий денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, направлять на выплату страховых пенсий. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Эксперты называют меру по направлению средств коррупционеров на выплату пенсий «популизмом».

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания в Госдуме.

Как стало известно, Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за необоснованное увольнение сотрудников, достигших предпенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал поддержать в первом чтении предложение по направлению изъятых у коррупционеров средств в Пенсионный фонд России.