Путин обсудит с Орешкиным макроэкономические вопросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пообсуждает с Орешкиным макроэкономические вопросы», — сказал Песков.

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Он также добавил, что у Путина запланирован ряд встреч непубличного характера.

Ранее глава Минэкономразвития сообщил, что темпы роста ВВП России в первом квартале 2019 года могут замедлиться ниже 1%.

Также министр добавил, что рост ВВП России в сентябре будет выше, чем в августе, до конца 2018 года темпы роста будут около 2% в месяц.