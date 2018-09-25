В ЦБ не ожидают кардинального изменения экономики из-за новых санкций США

Заместитель директора департамента ДКП Банка России Андрей Липин заявил, что возможные санкции США против финансовой системы России кардинально не изменят ее экономику. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не видим каких-то серьезных изменений, которые кардинально могут изменить картину (экономики России в случае принятия новых санкций – «Газета.Ru»)», — сказал Липин.

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Он подчеркнул, что речь идет о запрете на новые выпуски ОФЗ и о других сценариях, обсуждаемых в США.

Ранее замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что Россия будет выполнять обязательства по заимствованиям даже в случае распространения санкций США на госдолг.