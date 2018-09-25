Госстат Украины отчитался об уровне безработицы в стране

В Государственной службе статистики (Госстат) Украины подсчитали уровень безработицы в стране во втором квартале 2018 года. Данные ведомства передает портал ZN.UA.

По данным Госстата, во втором квартале 2018 года количество занятого населения составило 16,5 млн человек, а безработными считаются 1,5 млн человек. Отмечается, что количество безработных уменьшилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее польская газета Dzennik писала, что азиатские рабочие вытесняют украинских мигрантов в Польше. Отмечалось, что трудовая миграция из Азии в Польшу резко возросла в первой половине 2018 года.