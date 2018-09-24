Медведев рассказал, что поможет повысить производительность труда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что следует опираться на лучшие мировые практики для повышения производительности труда. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отдельная тема — международное сотрудничество в области производительности. Нужно заимствовать лучшие мировые практики. Мы подписали, например, подобный договор с Японией. Но это не означает, что на этом все должно закончиться. Нужно смотреть на практики из других стран», — сказал Медведев.

Реклама

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что кабмин ожидает замедления роста реальной заработной платы россиян в 2019 году до 1,4%.

Она подчеркнула, что это произойдет вследствие ее бурного роста в 2018 году.