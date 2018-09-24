Минздрав оценил предложение повысить возраст продажи алкоголя

Минздрав назвал перспективной мерой повышение минимального возраста продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает RNS.

«Исследования показывают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно сильнее повышает риски смерти, чем слабоалкогольных. В связи с этим, а также с тем, что смертность в подростковом и молодом возрасте в России очень высока на мировом фоне, особенно среди юношей, то повышение минимального возраста продажи алкогольной продукции является перспективной», — заявили в пресс-службе министерства.

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Также в Минздраве подчеркнули, что на данный момент ведомство прорабатывает предложения по вопросу возможного увеличения возраста, с достижением которого допускается покупка крепкой алкогольной продукции.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о возможных мерах по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции в России.