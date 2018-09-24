Власти выделят более 300 млрд рублей на реализацию шести нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2019 году на финансирование шести национальных проектов будет выделено 314 млрд руб. Об этом сообщает RNS.
Отмечается, что в указанные нацпроекты входят: «Международная кооперация и экспорт», «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Жилье и городская среда», «Культура», «Экология».
«В целом на реализацию этих шести национальных проектов мы предусмотрели в проекте федерального бюджета на следующий год 314 млрд руб», — сказал Медведев.
Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России оценивается в 6,3 трлн руб.