Кабмин выделит более 320 млрд рублей на модернизацию магистральной инфраструктуры

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство намерено выделить в 2019 году 323 млрд рублей на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры. Об этом сообщает RNS.

«По состоянию на текущий момент, в проекте федерального бюджета на следующий год было заложено на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры порядка 323 млрд руб», — сказал Медведев.

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Ранее сообщалось, что правительство одобрило прогноз социально-экономического развития России до 2024 года.

Также стало известно, что кабмин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года.