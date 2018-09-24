ОПЕК+ ожидает излишек предложения нефти в 2019 году

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК+ ожидает излишек предложения на мировом рынке нефти в 2019 году. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Мы ждем излишки предложения в 2019 году, возможно, придется вернуться к сокращению», — сказал аль-Фалих.

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Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что ОПЕК+ может вернуться к формату взаимодействия, который был в 2017–2018 годах.

Он подчеркнул, что это может произойти, если на рынке будут какие-то сложные ситуации.

Также Новак рассказал, что мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован.