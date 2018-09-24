Кабмин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Основные направления стратегии — развитие ориентированного на экспорт производства целлюлозы, рост выпуска тарного картона и санитарно-гигиенических изделий для внутреннего рынка, развитие ориентированного в равной степени на внутренний рынок и на экспорт производства пиломатериалов, фанерно-плитных производств, мебели, деревянного домостроения», — заявили в правительстве.

Отмечается, что указанная стратегия направлена на повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности и увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие страны.