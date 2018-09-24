Новак не исключил возвращения ОПЕК+ к старому формату

Министр энергетики Александр Новак заявил, что ОПЕК+ может вернуться к формату взаимодействия, который был в 2017–2018 годах. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он подчеркнул, что это может произойти, если на рынке будут какие-то сложные ситуации.

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«Сегодня мы подходим к концу действия соглашения. Мы будем думать, как дальше будем взаимодействовать уже в 2019 году и в последующем, потому что, действительно, механизм показал свою эффективность», — сказал Новак.

Ранее Новак сообщил, что мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован.

Он также добавил, что нынешние цены на нефть приемлемы.