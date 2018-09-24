Официальный курс евро снизился на 39 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 39,09 коп., до 77,68 руб., курс доллара уменьшился на 9,03 коп., до 66,15 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 22,55 коп., составив 71,34 руб.

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Курс доллара опустился до 66 рублей впервые с 9 августа текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара снижался на 41 коп, до 66 руб.

Курс евро упал на 38 коп, до 77,69 руб.



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