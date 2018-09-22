Лукашенко не увидел у России отторжения идеи госкредита в $1 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российской стороной в Сочи не увидел отторжения идеи возможности привлечение кредита в $1 млрд с целью рефинансирования части выплат по белорусском внешнему госдолгу, передает «БелТА».

«Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в 1 миллиард долларов. И здесь тоже отторжения не было никакого», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонной беседы дополнительно обсудили и урегулировали главный вопрос повестки переговоров двух лидеров в Сочи.