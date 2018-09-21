Fitch понизило прогноз по росту мирового ВВП из-за действий США

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по росту мирового ВВП в 2019 году из-за «торговой войны» США. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы агентства.

«Недавно анонсированные пошлины США на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд окажут существенное влияние на глобальный рост и, хотя мы к этому моменту уже включили шок от 25% пошлин в наш базовый прогноз, увеличились риски ухудшения наших прогнозов», — заявил главный экономист агентства Брайан Колтон.

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Отмечается, что из-за торговой войны Китая и США агентство понизило прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году на 0,2 п.п. — до 6,1%. В свою очередь прогноз по мировому росту ВВП снизился на 0,1 п.п. — до 3,1%.

Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил возможные итоги торговой войны США против Китая.