Орешкин сообщил об итогах консультаций России и США в ВТО по пошлинам

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что делегации России и США провели консультации в ВТО в рамках российского иска к США по пошлинам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Стандартная процедура такова — сначала проходят консультации, их содержание по правилам ВТО разглашать нельзя, но я могу сказать, что консультации эти прошли, никакого результата они не дали», — сказал Орешкин.

Реклама

Он также добавил, что дальнейший этап может в итоге занять несколько лет с точки зрения рассмотрения самого спора панелью арбитров.

Ранее сообщалось, что США направили иск во Всемирную торговую организацию против России из-за пошлин на импорт ряда американских товаров.