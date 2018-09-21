Орешкин сообщил об итогах консультаций России и США в ВТО по пошлинам
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что делегации России и США провели консультации в ВТО в рамках российского иска к США по пошлинам. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Стандартная процедура такова — сначала проходят консультации, их содержание по правилам ВТО разглашать нельзя, но я могу сказать, что консультации эти прошли, никакого результата они не дали», — сказал Орешкин.
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Он также добавил, что дальнейший этап может в итоге занять несколько лет с точки зрения рассмотрения самого спора панелью арбитров.
Ранее сообщалось, что США направили иск во Всемирную торговую организацию против России из-за пошлин на импорт ряда американских товаров.