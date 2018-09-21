Минфин заверил, что Россия сможет выполнить обязательства по займам

Замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Россия будет выполнять обязательства по заимствованиям даже в случае распространения санкций США на госдолг. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы, как ответственный заемщик, намерены аккуратно, своевременно, в необходимых объемах выполнять свои платежные обязательства. Разговоры о том, что в отместку за это мы не будем платить по внешнему долгу и по государственному внутреннему долгу, эти разговоры не имеют под собой никакого основания», — сказал Сторчак.

Ранее замминистра финансов сообщил, что Минфин с большой вероятностью больше не будет выходить на рынок внешних заимствований в 2018 году.