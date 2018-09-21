Официальный курс евро вырос на 32 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 32,24 коп., до 78,07 руб., курс доллара уменьшился на 22,28 коп., до 66,24 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 2,25 коп., составив 71,57 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2403,09 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2%, до 1142,40 пункта.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06%, до $78,75 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,14%, до $70,22 за баррель.

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