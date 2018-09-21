ФАС выступила против ограничения участия иностранных вин в госзакупках

Замачальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева заявила, что Федеральная антимонопольная служба не поддерживает предложение об ограничении участия иностранных вин в госзакупках. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы полагаем, что меры поддержки отечественных производителей не должны сводиться к запрету участия в конкурентных процедурах для иностранных производителей аналогичных товаров», — сказала Исаева.

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Она также подчеркнула, что отечественные производители от этого запрета не выиграют, а пострадает в конечном итоге потребитель.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз предложил ограничить закупки вин из-за рубежа для государственных и муниципальных нужд.