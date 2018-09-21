Китай пригрозил США из-за ужесточения санкций

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин настоятельно призывает США отменить санкции, введенные в отношении Китая из-за военного сотрудничества с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно исправить свои ошибки, отменить так называемые санкции, в противном случае американской стороне придется отвечать за последствия», — сказал Гэн Шуан.

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«Газета.Ru» следит за реакцией российских рынков на ужесточение санкций США в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что Китай сделал США представление из-за санкций за сотрудничество с Россией.