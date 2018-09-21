Кабмин одобрил повышение МРОТ

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Минтруда, поступившем в «Газету.Ru».

«Законопроектом предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 руб. в месяц, что составляет 100 % от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года. С учетом того, что в январе-апреле 2018 года МРОТ был установлен в сумме 9 489 руб. в месяц, то среднегодовое повышение минимальной заработной платы составит 6,4 %», — сказал Топилин.

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Он также отметил, что повышение МРОТ с 1 января 2019 года затронет 3,7 млн работников.

Ранее сообщалось, что правительство предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года на 117 руб., до 11,280 тыс. руб.