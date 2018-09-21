Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2403,09 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2%, до 1142,40 пункта.

«Газета.Ru» следит за реакцией российских рынков на ужесточение санкций США в режиме онлайн.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 60,84 коп., до 77,75 руб., курс доллара уменьшился на 53,73 коп., до 66,47 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на среду на 77,4 коп., составив 71,54 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06%, до $78,75 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,14%, до $70,22 за баррель.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».