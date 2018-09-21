В Минпромторге заявили о «качественном прорыве» в торговле Китая и России

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в товарообороте России и Китая в 2017 году достигнут «качественный прорыв». Слова министра передает РИА «Новости».

«Если в 2016 году мы говорили скорее о восстановительном росте после двухлетнего снижения, то сейчас можно вести речь о качественном прорыве», — сказал Мантуров.

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Он подчеркнул, что по итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 31,5%. В этом году, отметил Мантуров, фиксируется схожая динамика.

Министр также добавил, что в данный момент формируются «устойчивые предпосылки» для выхода взаимной торговли между странами на объем, который превышает $100 млрд в год.

Ранее Мантуров заявлял, что Россия не намерена вариться в собственном соку.