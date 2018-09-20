Стала известна стоимость закрытой вечеринки кондитерской корпорации Порошенко

Журналисты портала «Следства.Инфо» подсчитали стоимость закрытой музыкальной вечеринки Roshen Music Fest, которая прошла под Киевом.

По оценкам журналистов, общая стоимость вечеринки составила более чем $300 тыс. Отмечается, что музыкальная часть Roshen Music Fest стоила не менее $200 тыс. В частности, выступление американской певицы LP стоило около $95 тыс, рассказали букинг-агенты, которых опросили журналисты. Агент украинского певца Monatik оценил выступление артиста на закрытом мероприятии в $30 тыс. в час.

Реклама

За еду, напитки и обслуживание мероприятия обеспечила кейтеринговая компания Figaro, отмечают журналисты. Представители компании не назвали, сколько им заплатили за работу на вечеринке, однако считается, что они получили от $70 до $110 тыс.

Кондитерская корпорация Roshen принадлежит нынешнему президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее сообщалось, что директор Roshen намерен продать фабрику в Липецке не меньше чем за $200 млн.