Силуанов рассказал о защищенности российской экономики

Торговые войны США и Китая окажут влияние на мировой экономический рост и могут коснуться России, однако у российской экономики есть своя защита. Об этом рассказал первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов, передает РИА «Новости».

По его словам, раскручивание торговой войны между двумя странам может коснуться всех остальных государств.

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«Но мы в меньше степени зависим от внешних факторов, создали себе буфер необходимый», — сказал Силуанов, отметив, что Россия «может работать в любых условиях».

Ранее глава ЦБ Эльвира Нибиуллина объяснила, почему экономика России не может выработать абсолютный иммунитет к внешним шокам.