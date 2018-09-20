Правительство России одобрило проект бюджета до 2021 года

Вице-премьер Виталий Мутко проинформировал, что российское правительство одобрило проект федерального бюджета до 2021 года включительно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на заседании кабмина министры занимались рассмотрением проекта бюджета на следующий год, а также на плановый период 2020-2021 годов.

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«Приняли [проект]», — сказал Мутко.

Уточняется, что, согласно проекту, в 2019 году профицит составит 1,8 трлн руб., а в последующие годы 1,1 и 0,9 трлн руб. соответственно.

Ранее министр финансов страны Антон Силуанов заявил, что бюджет в следующем году будет сбалансированным при цене на нефть в $40 за баррель.