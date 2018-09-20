Официальный курс евро снизился на 61 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 60,84 коп., до 77,75 руб., курс доллара уменьшился на 53,73 коп., до 66,47 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на среду на 77,4 коп., составив 71,54 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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