Госдума ужесточила ответственность за увольнение возрастных сотрудников

Во втором чтении принят законопроект об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, передает корреспондент «Газеты.Ru».

За проголосовали более 346 депутатов, против — 37, воздержался — 1. К законопроекту во втором чтении было предложено три поправки.

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Как говорится в законопроекте, под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.

С инициативой ввести уголовную и административную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста 29 августа выступил президент России Владимир Путин в ходе своего телеобращения к народу.