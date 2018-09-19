Индия может создать особую экономическую зону для России

Министр гражданской авиации, торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил, что Индия считает возможным создать особую экономическую зону для России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы можем создать особую экономическую зону. Только для России», — сказал Прабху.

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Он также подчеркнул, что Нью-Дели и Москва могут создавать новую промышленность вместе.

Министр добавил, что Индия ожидает приезда российской бизнес-делегации во время визита в страну президента России Владимира Путина.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия и Индия намерены увеличить объем расчетов в национальных валютах.

Он также добавил, что Россия и Индия обсудили возможность выделения в Индии площадки под строительство очередной АЭС.