В Госдуме отреагировали на отказ США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный назвал решение США не вводить санкции против «Северного потока — 2» прагматичным и разумным. Об этом сообщает RNS.

«Это прагматичное, разумное политическое решение. Надеюсь, это именно решение, позиция, и она не будет меняться», — сказал Завальный.

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Он отметил, что попытка давления на компании и государства, заинтересованные в российском проекте газопровода, не удалась

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные штаты не собираются вводить санкции в отношении России из-за газопровода «Северный поток — 2».

Он подчеркнул, что Германия, «к сожалению», тратит «миллиарды» в год на энергетические ресурсы из США.