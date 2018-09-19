Власти повысят размер пособия по безработице в 2019 году

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что минимальный размер пособия по безработице вырастет с 1 января следующего года. Об этом сообщает RNS.

Как стало известно, минимальный размер пособия вырастет до 1500 руб.

«Что касается максимального размера, то от 4900 возрастает до 8000», — сказала Голикова.

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Она также добавила, что для россиян предпенсионного возраста пособие по безработице вырастет до уровня минимального прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что правительство предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года на 117 руб., до 11,280 тыс. руб.