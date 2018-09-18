Кудрин рассчитывает на рост реальных доходов россиян после четырех лет спада

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы россиян по итогам 2018 года могут вырасти впервые после четырех лет спада. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что в прошлом году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7%.

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«За первые семь месяцев этого года доходы выросли на 2,6%. Будем надеяться, что уже в этом году после четырехлетнего перерыва реальные доходы населения все-таки вырастут», — сказал Кудрин.

Ранее сообщалось, что рост реальных доходов россиян в июне текущего года ускорился до 0,2%.

В свою очередь рост зарплат замедлился до 7,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата за указанный период составила 45,8 тыс. руб.