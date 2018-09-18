Путин: России необходимо добиваться прорывного развития в экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо добиваться прорывного развития в экономике. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сделано очень много, но, как вы только что сказали, предстоит сделать еще больше. России необходимо добиваться прорывного развития в экономике, технологиях, социальной сфере», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что главной целью указанных преобразований является повышение уровня и качества жизни россиян.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что рост ВВП России в третьем-четвертом кварталах 2018 года вряд ли будет выше 1,9%.

Он также напомнил, что министерство ожидает замедления темпов роста ВВП в первом квартале 2019 года.