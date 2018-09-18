Центробанк понизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец года

Банк России вдвое понизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец года. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Отмечается, что это произошло из-за приостановки покупок валюты.

«Указанное решение Банка России привело к снижению оценки структурного профицита ликвидности на конец 2018 года на 2 трлн руб. до 1,7-2,1 трлн руб», — заявили в ЦБ.

Реклама

Ранее сообщалось, что Банк России продлит приостановку покупки валюты для Минфина на рынке до конца декабря текущего года.

Также Центробанк отметил, что решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.