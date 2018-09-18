Правительство включило магазины в центре Москвы в пилотный проект tax free

Правительство расширило список торговых точек, в которых иностранные граждане могут получить выплаты по tax free. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как стало известно, в перечень включены организации розничной торговли на улицах Кузнецкий Мост, Большая Дмитровка, Петровка и в Столешниковом переулке.

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В кабмине отметили, что расширение списка магазинов будет способствовать повышению предпринимательской активности в сфере производства и продажи востребованных у иностранцев товаров.

Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что объем возвращаемой по системе tax free части НДС может быть пересмотрен после повышения НДС с 18% до 20%.