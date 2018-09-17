Минифин США назначил руководство финансовой разведки

Министерство финансов США объявило в понедельник, 17 сентября, о новых назначениях в Управлении контртеррористической и финансовой разведки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Исабель Пателунас получила пост помощника министра по работе этого управления. Андреа Гаки назначена на должность директора Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC), который объявляет санкции против зарубежных физических лиц и компаний. Гаки возглавляла офис с мая 2018 года, однако руководила им в статусе исполняющего обязанности.

Управление контртеррористической и финансовой разведки занимается сбором информации и подготовкой экспертных оценок по экономическим и валютно-финансовым вопросам, а также изучает экономическое положение других государств. Также оно предупреждает о событиях и тенденциях в финансовой сфере, которые могут затронуть интересы национальной безопасности США.