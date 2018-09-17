Управляющие компании начнут лишать прав управления домами за грубые нарушения

Правительство утвердило перечень грубых нарушений лицензионных требований, за повторное совершение которых управляющую компанию могут лишить права управления домом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Утвержден перечень грубых нарушений лицензионных требований, повторное совершение которых в течение 12 месяцев является основанием для прекращения лицензиатом деятельности по управлению многоквартирным домом», — заявили в правительстве.

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Отмечается, что утверждение перечня было предусмотрено изменениями в Жилищный кодекс.

Ранее сообщалось, что Минстрой обяжет управляющие компании ежегодно представлять жителям подробный отчет о выполнении договора.