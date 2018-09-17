«Газпром» отчитался об увеличении добычи газа

«Газпром» увеличил добычу газа на 7,3%, до 344,4 млрд кубометров. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление холдинга.

«С 1 января по 15 сентября 2018 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 344,4 млрд кубометров газа. Это на 7,3% (на 23,6 млрд кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявили в «Газпроме».

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Отмечается, что объем реализации газа компании на внутреннем рынке из газотранспортной системы вырос на 5,2%.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил что «Газпром» ожидает рост потребления газа в Китае до 300 млрд кубометров в год.

Он отметил, что в 2018 году потребление газа в стране увеличилось на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.