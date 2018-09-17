МВФ предупредил Британию о негативных последствиях от Brexit

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что любой вариант соглашения между Великобританией и ЕС после Brexit может негативно отразиться на британской экономике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что худшим сценарием для Британии может стать недостижение сделки.

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«Какой бы ни была сделка, это не будет так хорошо, как сейчас. По сравнению с сегодняшним мягким единым рынком, все вероятные сценарии Brexit будут иметь затраты для экономики (Британии) и в меньшей степени для ЕС», — сказала Лагард.

Ранее сообщалось, что немецкий банк Deutsche Bank планирует вывести €450 млрд активов из Лондона во Франкфурт.

Как стало известно, Deutsche Bank находится под давлением Европейского центрального банка (ЕЦБ) в связи с выходом Великобритании из ЕС.