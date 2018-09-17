Трамп: сталелитейная промышленность США получила новую жизнь
Президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная промышленность США процветает.
«О нашей сталелитейной промышленности говорят во всем мире. Она получила новую жизнь и процветает. Миллиарды долларов расходуются на новые заводы по всей стране!», — написал Трамп в твиттере.
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Ранее президент США заверил, что США смогут достичь роста ВВП в 4%.
Он также раскритиковал принципы торговли Китая с США.
Американский президент обратил внимание на несоответствие пошлин при продаже автомобилей.