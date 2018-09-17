Новак рассказал об уровне выполнения соглашения по добыче нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по добыче нефти на 108%. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В августе исполнение у нас составило 108%. То есть мы даже не полностью восстановили добычу совокупную», — сказал Новак.
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Он также добавил, что у стран-участниц сделки есть возможность обсуждать любые сценарии развития ситуации.
Ранее в МЭА сообщили, что ОПЕК в августе текущего года выполнила соглашение о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) на 115%.
Как стало известно, члены ОПЕК увеличили добычу нефти за указанный период на 0,42 млн баррелей, до 32,63 млн баррелей в сутки.