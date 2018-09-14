ЦБ обсудил с банками план на случай введения санкций США

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор проработал со всеми крупнейшими российскими банками меры на случай введения новых санкций США. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

По словам главы ЦБ, регулятор может в качестве временного решения предложить послабления банкам.

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«Что касается валютных вкладов и угроз ввести санкции в отношении ряда наших банков, безусловно, мы учитываем такую возможность и с банками проработали, с каждым из банков крупнейших проработали систему мер, которые позволяют им, где надо с нашей помощью, решить все проблемы и выполнять все обязательства перед клиентами», — сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк поддерживает политику дедолларизации.