Центробанк поддерживает политику дедолларизации

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что регулятор поддерживает политику дедолларизации.

«Что касается предложений по дедолларизации — я видела в прессе. Я не видела подробных предложений, мы, конечно, их все посмотрим. Я поддерживаю направление по увеличению расчетов в национальной валюте, безусловно, правда, это должно идти, сообразуясь с экономической целесообразностью», — сказала Набиуллина.

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Она также подчеркнула, что власти уже проводят политику дедолларизации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у властей нет четких планов по дедолларизации.

Он отметил, что тема дедолларизации активно обсуждается во всем мире.