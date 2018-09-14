Россия и Индия намерены расширить расчеты в нацвалютах

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия и Индия намерены увеличить объем расчетов в национальных валютах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Выходы из этой ситуации будут связаны с расширением расчетов в национальных валютах, хотя и сегодня доля расчетов в рублях по экспорту составляет 20%, а по импорту около 21%», — сказал Борисов.

Реклама

Он также добавил, что Россия и Индия обсудили возможность выделения в Индии площадки под строительство очередной АЭС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что все больше стран хотят вести торговые отношения в нацвалютах.

Глава государства отметил, что следует поэтапно переходить на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем.