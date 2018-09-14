Борисов: судоверфь «Звезда» построит ледоколы типа «Лидер»

Дальневосточная верфь «Звезда» будет строить атомные ледоколы типа «Лидер», в серию войдут три таких судна, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Президент дал свое согласие об определении «Звезды» единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер», — цитирует Борисова ТАСС. — Распоряжение правительства будет подготовлено в соответствии с указанием главы государства в установленном порядке».

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По его словам, решен и вопрос с финансированием строительства: «Всего будет три таких ледокола. «Звезда» будет строить в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с Балтийским заводом».

Предприятия будут делать для ледоколов отдельные агрегаты и узлы, уточнил вице-премьер.

На постройку «Лидера» претендовали создаваемая в Приморье «Звезда» и Балтийский завод, расположенный в Санкт- Петербурге.

В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что первое судно серии, вероятнее всего, будет строить дальневосточная верфь. Ледокол «Лидер» мощностью 120 МВт, как ожидается, первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 метров. Стоимость судна может составить 70 млрд рублей.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал во вторник президенту Владимиру Путину, что сухой док на «Звезде» планируется построить в рекордно короткие сроки: объект будет сдан на три года раньше – уже в 2020 году.

По его словам, док представляет собой сложное гидротехническое сооружение размерами 485 на 114 на 14 метров.

«Его параметры позволят строить все существующие и перспективные суда практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов, в том числе крупнейший арктический танкер-газовоз, разработанный для работы на Северном морском пути в рамках проекта «Арктик СПГ», буровые суда высокого ледового класса, атомные ледоколы «Лидер», морскую технику и другие уникальные суда», — цитирует Сечина РИА «Новости».

Сечин добавил, что для сухого дока в настоящее время ведется изготовление еще одного крана «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, а также изготавливаются батопорт (гидротехнический затвор) и башенные краны. В июне 2019 года это оборудование будет поставлено на строительную площадку для монтажа. Сооружение основных достроечных цехов сухого дока также начнется раньше графика, в 2019 году, заверил глава «Роснефти».