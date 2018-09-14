Власти Китая отреагировали на внесение китайской компании в список санкций США

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай сделал США строгое представление в связи с введением санкций в отношении китайской компании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай всегда в полной мере выполнял все соответствующие резолюции СБ ООН, в то же время мы выступаем против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции в отношений китайских компаний и физических лиц», — сказал Гэн Шуан.

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Как стало известно, Минфин США расширил список санкций против КНДР. В него попала китайская компания Yanbian Silverstar Network Technology Co.

По мнению американского ведомства, Yanbian Silverstar в действительности управляется и контролируется гражданами КНДР.