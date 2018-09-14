В кабмине назвали скромным уровень товарооборота с Индией

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что товарооборот между Россией и Индией остается на скромном уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За последние годы двусторонняя торговля набрала уверенные темпы роста, при сохранении которых нам, я надеюсь, удастся достичь целевого уровня в $30 млрд в ближайшие годы. Однако очевидно, что объемы товарооборота между нашими странами представляются весьма скромным, особенно на фоне нашего общего соседа Китая», — сказал Борисов.

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Он подчеркнул, что для того, чтобы совершить реальный прорыв, странам нужно приложить усилия.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай выступают за использование нацвалют в расчетах.