Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи понизился на 0,04% и составил 2356,36 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,5%, до 1089,46 пункта.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,31%, составив $68,80 за баррель.

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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,20% — до $78,34 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 87,89 коп., до 79,76 руб., курс доллара уменьшился на 93,58 коп., до 68,63 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 91 коп., составив 73,65 руб.

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