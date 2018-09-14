Китай и Франция выступили против политики односторонних действий

Главы внешнеполитических ведомств Китая и Франции Ван И и Жан-Ив Ле Дриан выступили против политики односторонних действий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С начала этого года ситуация на международной арене стала более сложной и изменчивой, мультилатерализм сталкивается с проблемами, по принципам международных правил нанесен удар. Китай и Франция являются крупными ответственными государствами, разделяющими общие стремления к миру и стабильности, открытости и сотрудничеству, развитию и прогрессу», — сказал Ван И.

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В свою очередь представитель Франции отметил, что на данный момент в мире унилатерализм и политика силы находятся на подъеме.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Пекин нуждается в заключении торговой сделки с Вашингтоном.