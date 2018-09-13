ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что Европейский центральный банк понизил свой прогноз роста ВВП еврозоны на 2018 год до 2%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, прогноз по ВВП на 2019 год был понижен до 1,8%. В свою очередь прогноз на 2020 год был сохранен на уровне 1,7%.

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Помимо этого, ЕЦБ также сохранил свой прогноз по инфляции в еврозоне на уровне 1,7% в 2018–2020 годах.

Драги подчеркнул, что возросли риски, связанные с протекционизмом и ситуацией на развивающихся рынках.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк не стал изменять базовую ставку и сохранил ее на нулевом уровне.